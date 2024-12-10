Törene, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu katıldı.

Kazanın ardından, şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in naaşları, memleketlerine uğurlanmak üzere gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanan kahraman şehitlerimiz; Tuğgeneral İsa Baydilli'ye, Teğmen Mustafa Atakan Dut'a, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'ya, Teğmen Tunahan Dağlı'ya, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'e ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.