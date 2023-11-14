Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor.Binlerce masum sivilin öldürüldüğü saldırılar devam ederken, İsrail'de ise halka silah dağıtılıyor.

Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve silahlanan Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldı.

İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi Calcalist'in haberinde 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerinde olduğu kaydedilirken bu sayının 2022'de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.

Verilen ruhsat sayısı

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi.

2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.

Talebe yetişmekte zorlanıyorlar

Haberde ayrıca İsrailli silah firmalarının 'talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı' vurgulandı.

Yerleşimcileri silahlandırma kampanyası

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 38 gündür devam eden saldırılarının ardından Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.

Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğü'ne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.