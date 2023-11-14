Amerika Birleşik Devletleri merkezli Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Gazze'deki soykırımı önleme noktasında başarısız oldukları gerekçesiyle, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine karşı dava açtı. CCR, Filistinli gruplar arasında yer alan "Al-Haq" ve "Defense for Children International" gibi sivil toplum kuruluşları adına bu adımı attı.

Şikayet dilekçesinde, "Bu dava, dünya genelinde bir halkın varlığını sürdürebilmesi için temel ve önemli yasal ve ahlaki sorumluluğun, yani soykırımı önleme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla Filistinliler adına açılmıştır." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, Gazze'de devam eden soykırımın, ABD'nin İsrail'e verdiği "koşulsuz destek" sayesinde mümkün olduğu savunuldu. ABD'nin, İsrail'in en yakın müttefiki ve en büyük askeri destek sağlayıcısı olarak, Gazze'deki soykırım eylemlerini gerçekleştiren İsrailli yetkililere karşı caydırıcı etki yaratmak için gerekli araçlara sahip olduğu belirtildi.

Dilekçede ayrıca, Biden ve yönetiminin, "sarsıcı sivil kayıplara" rağmen ateşkes veya İsrail'in ABD'nin askeri yardımını sınırlaması çağrılarına karşı direndiği suçlamasında bulunuldu.

CCR'nin davayı açan avukatlarından Katherine Gallagher, yaptığı açıklamada, "Son beş hafta içinde Başkan Biden ve Bakanlar Blinken ile Austin, İsrail hükümetinin Gazze halkını yok etme niyetini açıkça destekledi. Mahalleler, hastaneler ve yerinden edilmiş insanların sığınağı bombalanırken, 2,2 milyondan fazla insan tam bir kuşatma altındayken, İsrail'in soykırım kampanyasına hem askeri hem de siyasi destek sağlamaya devam ettiler ve hiçbir kırmızı çizgi çizmediler." şeklinde konuştu.

Gallagher, ABD'nin soykırımı önleme yükümlülüğüne vurgu yaparak, "ABD'nin bu dehşeti sona erdirmek için yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmede başarısız olduğunu ve soykırımı sürdürmek yerine önlemekle yükümlü olduğunu" belirtti.