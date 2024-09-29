İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, meme kanseri teşhisinde önemi büyük olan mamografi hizmetini 40 yaş ve üstü kadınlara ücretsiz olarak sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Bakırköy Tıp Merkezi’nde muayene olan vatandaşlar uzman doktorların yönlendirmesiyle günlerce sıra beklemeden ücretsiz bir şekilde mamografi çektiriyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun halk sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen çalışma ile Bakırköylü kadınlara meme kanserine karşı erken tanı için ücretsiz mamografi desteği veriliyor.

40 yaş ve üstü kadınlara verilen destek kapsamında, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde muayene olan vatandaşlar, uzman doktorlar tarafından tarama merkezine yönlendiriliyor. Belediyenin tıp merkezindeki doktorları tarafından yönlendirilen Bakırköylü kadınlar, mamografi çektirme imkânına sahip oluyor. Verilen radyoloji hizmetinin yanı sıra kadınlara meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde de bulunuluyor.