İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusununilçede doyasıya yaşanması için düzenlediği“Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği” ilk iki gününde renkli görüntülere sahne oldu.

Yakuplu Kent Ormanı, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve Yaşam Vadisi olmak üzere 3 ayrı noktada eş zamanlı başlayan şenlikte; sahne gösterileri, çocuk tiyatrosu, şişme oyun alanları ve atölye çalışmalarında hem çocuklar hem de aileleri eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.Çocuklar, Yakuplu Kent Ormanı ile Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı’nda çocuk tiyatrosu, kukla gösterisi, müzikli drama ve pantomim gösterileriyle; Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde ise danstan bandoya kadar çeşitli gösteriler, DJ performansı ve Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu konseriyle unutulmaz anlaryaşadı.

Şenlik kapsamında ayrıca Yaşam Vadisi 1. Etap kurulan etkinlik çadır alanında da çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

23 Nisan’a kadar 14.00-18.00 saatleri arasında açık olacak bu alanda; çeşitli atölyeler, dans gösterileri, interaktif oyunlar, deneyim alanları, sihirbazlık gösterileri, cep sahne müzik etkinlikleri, yüz boyama, jonglör ve spor aktiviteleri devam edecek. Öte yandan Yaşam Vadisi’ndeki Sanatla Yaşam Atölyeleri’nin bulunduğualana kurulan cep sahnede de ise çocuk tiyatrosu, kukla gösterisi, müzikli drama ve pantomim gösterileri gerçekleşecek.