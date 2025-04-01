Olay, 19 Mart Çarşamba günü Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen Fiat marka 34 GCZ 594 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca, ardından karşı istikamete geçip kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün’e (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının bacağı koptu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgün’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Bacağının koptuğu öğrenilen kadın tedavi edilmek üzere Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Akgün'ün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya neden olan 35 yaşındaki sürücü Nurhan Barut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kazaya neden olan aracın süratli bir şekilde yokuştan indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.