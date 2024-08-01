İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi’ni dışa bağımlı olmaktan kurtaracak ‘Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi’ açılışında konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiye erlerinin olası kriz anlarında güvenle kullanabilecekleri temiz hava solunum cihazlarının (THSC) temini ve bakımlarının yapıldığı merkezin açılışını gerçekleştirdi. Kağıthane’de hizmete giren THSC Merkezi’nin açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy birer konuşma yaptı.

İstanbul İtfaiyesi’nin tarihinin 310 yıl geriye kadar gittiği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “İnsan hayatı her koşulda çok önemli. Hayat kurtaran itfaiye teşkilatımızın kendi hayatları da önemli. Onların yaşamlarının teminat altına alınması, iş güvenliği noktasında gereken bütün tedbirlerin en üst seviyede sağlanması bizim en önemli mecburiyetimiz” dedi. İtfaiye teşkilatının sadece yangınlarda değil, afet anlarında da önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Açılışını yaptığımız Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi sayesinde, itfaiye hizmetlerimizin kalitesi artacak, itfaiyecilerimiz, cihaz ve ekipmanlarının tüm testlerden geçtiğine emin olacaklar. Bunu bilmenin huzuruyla hizmetlerini sürdürecekler. Bu güvenle de can ve mal kurtarılmış olacak. Artık vatandaşlarımız, oksijene en çok ihtiyaç duydukları anda, kendilerine ulaşan solunum cihazlarına dönük emin olacaklar. Bu tür kazaların, bu tür aksiliklerin hiçbir hizmetimizde var olmasını asla ve asla istemeyiz. İtfaiyecilerimiz en zor şartlarda çalışıyorlar. Bu nedenle onlara en ileri teknolojilerle donatılmış cihazları ve ekipmanları sağlamak, bizim de boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“BU TÜR ADIMLARI SIKLIKLA ATIYORUZ”

Yakın zamanda itfaiye teşkilatına donanımlı araç alımını gerçekleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, bu kapsamdaki hizmetlerinin devam edeceğine vurgu yaptı. Açılışını yaptıkları merkez ile ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, “Dünyada, bu kadar yaşı büyük itfaiye teşkilatı, kurum, kuruluş görmek zor. Bu anlamda bizim, böylesi bir teşkilatı, her zaman en örnek alınacak işleri yapma konusunda da özenli davranan bir kurum haline getirme zorunluluğumuz vardır” ifadelerini kullandı. Merkezin, çözüm üreten anlayışlarının sonucu olarak ortaya çıktığının altını çizen İmamoğlu, “Bu merkez, dışarıdan alınan hizmetlerle ihmal edilen süreçlere asla maruz bırakılmamalıydı. Halkçı ve kamucu karakterimizin de bir yansımasıyla, bu tür hizmetlerin iç hizmet şeklinde bizim bünyemizde yapılması noktasında attığımız adımlara da bir örnektir. Biz, bu tür adımları aslında sıklıkla atıyoruz. Birçok hizmeti, kamusal önemine uygun olarak, belediye bünyemizde harekete geçirmeyi önemsiyoruz. Milletin parasını, milletimize hizmet noktasında en doğru, en kaliteli hizmeti sunmaktan başka bir amacı gütmeden hem işin tasarrufu hem işin gerekliliği hem de işi teminat altına almanın her rakamdan daha önemli olduğunu bilen bir anlayışla bu yatırımları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

MERKEZDE NELER VAR?

THSC binasında test ve tamir faaliyetlerinin yanı sıra yıkama odası ve tüp test odası da bulunuyor. Yıkama odasında, itfaiye istasyonlarından gelecek olan kirli ve kullanılmış maskeler teste tabi tutulmadan önce burada yıkanıp dezenfekte edilecek ve ondan sonra test cihazında kontrolü sağlanacak. Tesise gelen maske ve sırtlıklar, ilk başta kayıt altına alınıp, sisteme girişi yapılacak ve sırasıyla ilgili işlem basamaklarına yönlendirilecek. Bu iş için özel olarak imal edilmiş yıkama makinesinde yıkanıp dezenfekte edildikten sonra, bilgisayarlı sızdırmazlık ve bir takım performans testlerine tabi tutulacak. Testi başarıyla geçen ekipmanlar, eğer ihtiyaç varsa, gerekli bakımlarının da yapılmasından sonra özel poşetlere konulup paketlenecek ve geldiği istasyona gönderilerek, güvenli bir şekilde kullanılması temin edilecek.

TESTTEN GEÇEMEYEN EKİPMAN KULLANIM DIŞI BIRAKILACAK

Testten geçemeyen ekipmanlara ise müdahalede bulunulacak. Değişim gerektiren parçası değiştirilecek veya ilgili ayarlamalar yapılacak ve tekrar test cihazına bağlanarak test yapılacak. Ekipman testten geçinceye kadar bu döngü devam edecek. Tüm müdahalelere rağmen testten geçemeyen ekipman kullanım dışı bırakılıp, kayda alınacak. THSC binasında bir adet 450 Barlık solunum tüpü hidrostatik test makinesi de bulunuyor. Bu makine ile 5 yılda bir hidrostatik test yapılması zorunluluğu bulunan solunum tüpleri test edilecek ve etiketlenecek. Herhangi bir deformasyona uğrayan veya testten bir sebepten geçemeyen tüpler de servis harici bırakılacak ve kullanılmalarına müsaade edilmeyecek. THSC binasında bu test faaliyetleri için gerekli basınçlı havayı sağlaması için yüksek kalitede kompresör kuruldu.