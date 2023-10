İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un kurtuluşunun 100’ncü yılını, Üsküdar Meydanı’nda İstanbullularla birlikte kutladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Başkomutanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı, Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te geri alınan İstanbul’un kurtuluşunu Üsküdar Meydanı’ndaki etkinliklerle kutladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte İstanbulluların kurtuluş coşkusuna ortak oldu. İmamoğlu, Üsküdar sahilini dolduran binlerce İstanbulluya şu sözlerle hitap etti:

“İSTANBUL, HİÇ UMUDUNU KAYBETMEDİ”

“Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılında, İstanbul'da yaşayan sizler, bizler, her zaman bugünleri diyeceğiz ki, ‘Evet, 100’ncü yılda, İstanbul'un Kurtuluşu’nda Üsküdar'daydım. 100’ncü yılda 29 Ekim'i kutlarken İstanbul'daydım. Çok coşkuluyduk ve hep birlikte söz verip yola çıktık’ diyeceksiniz. İstanbul işgal edilmiş ama diz çökmemiş, başı öne eğilmemiş bir şehirdir. Kıyılarında, tam da buradan baktığınız İstanbul Boğazı'nın ve Marmara'nın kıyılarında işgal donanmasına, sokaklarında ise işgalci askerlere her yerde rastlanırmış. Buna rağmen İstanbul, hiç umudunu kaybetmedi. En kara günlerde bile, özgürlük ve bağımsızlık fikrinin, milli mücadele ateşinin ışığı, İstanbul'dan hiç ama hiç sönmedi. Kurtuluş Savaşı, İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bir güç ve enerjiyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a doğru yola çıkarken, özgür ve mutlu İstanbul ile yeniden buluşacağını biliyordu. Çünkü o, kendine, bu toprakların insanlarına güveniyordu. Gelecek güzel günlere yürekten inanıyordu. Kurtuluş Savaşı, bu inanç ve güvenle kazanıldı. Cumhuriyet, bu inanç ve güvenle kuruldu.”

“HEPİMİZ CUMHURİYET SAYESİNDE BİR VE EŞİT OLDUK”

“Cumhuriyet’le birlikte, hepimiz, sizler, bu memleketin, vatanın her köşesinden gelen sizler, aileleriniz, bu coğrafyanın farklı yerlerinden gelip İstanbul'da yaşayan sizler, hep birlikte, hepimiz Cumhuriyet sayesinde bir ve eşit olduk. Hep birlikte milli iradeye, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir sistem inşa ettik. Cumhuriyet’le birlikte, güçlü ve milli bir ekonomiye sahip olduk. Kimsesizlerin kimsesi olmayı kendine görev bilen bir sosyal devlet kurma yoluna girdik. Cumhuriyet’le birlikte kadınlar, hak ettiği konuma ulaştı. Cumhuriyet’le birlikte, hayatın her alanında büyük bir sıçrama yaşadık. Daha da önemlisi Cumhuriyet, bize daha yüksek hedeflere ulaşmak için, izlemeniz gereken o güçlü yolu öğretti. Geleceğimizi şekillendirme hakkına ve gücüne sahip olduğumuzu öğretti.”

“BUNU BİZE ÖĞRETEN CUMHURİYET’TİR”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet’in kurucuları, bu yolculuğu başarmak için her şeye, bizlerin, bu milletin sahip olduğumuzu kanıtladılar. Onlara duyduğumuz minneti ifade etmenin en doğru biçimi nedir biliyor musunuz? Onlarla, yani Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, o günün ruhuyla, aynı yolda, aynı cesur adımlarla, ileriye doğru hep birlikte yürümektir. İstanbul’u bu anlayışla ve bu duyguyla, göreve geldiğimiz an itibariyle, bu şekilde yönetiyoruz. Bu kadim şehri, bu şehri aziz bir emanet olarak görüyoruz. Kökeni, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, bu şehirde yaşayan bütün İstanbullulara sevgi ve saygı duyuyoruz. İstanbul'u yönetirken, kendi tercih ve düşüncelerimizi hiç kimseye dayatmıyoruz, aksine herkesin düşüncesine, yaşam biçimine saygı gösteriyoruz. Çünkü, hiçbir yöneticinin vatandaşa kendi tercihini dayatma hakkı yoktur. Biz, milletimizin her bireyini olduğu gibi kabul ediyor ve olduğu gibi seviyoruz. İşte bunu bize öğreten ve bunu bize veren, Cumhuriyet’tir.”

“ÇAĞDAŞ, GÜÇLÜ BİR CUMHURİYET’İN EŞİT VE ONURLU YURTTAŞLARISINIZ”

“Sizler; çağdaş, güçlü bir Cumhuriyet’in, unutmayınız, eşit ve onurlu yurttaşlarısınız, her biriniz. Sizin üzerinizde hiçbir güç, hiçbir makam olamaz. İstanbul'un Kurtuluşu’nun bugününde, işte bunu sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun yüzüncü yılında, sizleri gücünüzü fark etmeye, bu şehrin, bu ülkenin her biriniz eşit hissedarı olduğunuzu, bu şehrin, bu ülkenin sahiplerinin 86 milyon vatandaşımızın olduğunu sizlere hatırlatıyorum. Sizi, bunu bilerek hareket etmeye, hep birlikte umuda, sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul'umuzun, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetinin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o güçlü istiklal mücadelesiyle elde edilen kurtuluşunun yıl dönümü kutlu. Daima özgür, daima mutlu ol İstanbul. Binler yaşa İstanbul. Binler yaşa Cumhuriyet. Yüzüncü yılı kutlu olsun.”

COŞKU GÖRSEL SÖLENE DÖNÜŞTÜ

İstanbullular, ücretsiz konser ve gösterilerin düzenlendiği kutlama alanına 18.00’den itibaren giriş yaptı. Rap müziğinin ünlü ismi Eypio, en sevilen şarkılarını İstanbullularla birlikte söyledi. Yılların eskitemediği şarkılarıyla sahne alan Sibel Can, İstanbulluları Üsküdar Meydanı’nda gurur gününe ortak etti. Kutlamalar için özel hazırlanan dans ve mapping gösterileri, etkinlik alanında ve İstanbul Boğazı semalarında görsel şölen yaşattı.