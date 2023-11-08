İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş tarafından TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yönelik konuşmasına Bakanlıktan cevap geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı cevapta, “Bakanlığımızca düzenlenen bir yatırım teşvik belgesine ilişkin bazı mesnetsiz iddialar ve iftiralarda bulunulmuştur” ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapılan konuşmada, Bakanlığımızca düzenlenen bir yatırım teşvik belgesine ilişkin bazı mesnetsiz iddialar ve iftiralarda bulunulmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.”

“EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketine 24.03.2023 tarihinde verilen ve daha sonra revize edilen teşvik belgesine ilişkin yatırımın konusu “Solar Cam” üretimidir. Yatırım, Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de gerçekleştirilecektir. Söz konusu yatırıma, 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, gerçekleştiği şehir ve OSB’de bulunması dolayısıyla, Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de gerçekleşen diğer yatırımlara olduğu gibi, 4. Bölge teşvikleri ile aşağıdaki destekler sunulmuştur:

• KDV İstisnası

• Gümrük Vergisi Muafiyeti

• Vergi İndirimi (%30 Yatırıma Katkı Oranı)

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl)

• Faiz Desteği

Bununla birlikte 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında aşağıdaki özellikleri haiz yatırımlar stratejik teşvik belgesi alabilirler:

• Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,

• Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

• Belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari %40 olması,

• Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olması.

Söz konusu yatırımın tüm kriterleri karşılıyor olması değerlendirilerek, Yatırım Teşvik Belgesi 24.10.2023 tarihinde “Stratejik Yatırımların Teşviki” uygulaması kapsamına alınmıştır. Bahse konu yatırım, son 12 ayda 170 milyon dolar ithalat gerçekleşen bir ürün grubunun yerlileşmesine yönelik olup, cari açığı kapatıcı etkisi dolayısıyla stratejik niteliktedir.

Dolayısıyla, anılan yatırım için verilen destekler aşağıdaki şekilde değişmiştir:

• KDV İstisnası

• Gümrük Vergisi Muafiyeti

• Vergi İndirimi (%50 Yatırıma Katkı Oranı)

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 Yıl)

• Faiz Desteği

İddia edildiği gibi 1.036.000.000 TL yatırımcıya sunulan teşvikin tutarı değil, şirketin gerçekleştirmesi öngörülen yatırımın tutarıdır. Teşvik uygulamasının hiçbir aşamasında yatırımcı şirketin hissedarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Teşvik uygulamaları kapsamında, şirketlerin hissedarlarının kimliklerinden bağımsız olarak, yatırımların ülkeye kazandıracağı katma değer dikkate alınmaktadır. Asla herhangi bir siyasi değerlendirme söz konusu değildir. Bakanlığımız tarafından sadece bir yılda 16 bin 461 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgelerin düzenlenmesi sırasında tümüyle nesnel kriterler dikkate alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”