İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Seçim Hazırlıkları İstişare Toplantısı'na katıldı. Şile'de gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı. Akşener, toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

"İSPAT EDİLDİĞİ TAKDİRDE POLİTİKAYI TÜMDEN BIRAKACAĞIM"

"Buradan o dün sorulan sorulara son bir cevap veriyorum" ifadesini kullanan Akşener, "Benim oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, kocamın, çocukluk arkadaşlarımızın, fabrikası olan arkadaşlarımızın, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle; ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle ne ilçe belediyeleri, ne il, ne büyükşehir belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben politikayı tümden bırakacağım" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA SORMALARINI TALEP EDİYORUM"

Akşener, "Şimdi buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, benim de birilerini arayıp kardeş git şu işi yap demediğime göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Değil midir? Pek çok televizyon kanalında tebessüm edilerek sorulan soruların, kendilerini çok mutlu etmiş, cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Akşener'in konuşması sonrası ara verilen toplantı, basına kapalı şekilde devam etti.