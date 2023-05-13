İYİ Parti İnegöl ilçe teşkilatı Cerrah Mahallesi’nde nokta mitingi düzenledi.

Düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Bursa 2. Bölge milletvekili adayı Hasan Toktaş şu ifadeleri kullandı;

Cerrah Belediyesi’nin kapanmasının üzerinden 9 yıl geçti. 9 yıldır Cerrah’a asfalt dökülmedi 9 yıldır hizmet gelmedi Cerrah’a.



TOGG’U YAPANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM AMA MİLLETİMİZ AÇ

Milletimiz bunaldı, milletimiz sıkıntı içerisinde, Anne babaların yüzde 80’i çocuklarına karşı mahcubiyet içindeler. Pazara giden ablalarımız eskisi gibi filelerini dolduramıyor. İnsanlarımız zorda, 21 yılın sonunda bunu mu konuşacaktır. Şimdi diyorlar soğan mı TOGG’mu? Elbette TOGG’u, İHA’yı, SİHA’yı yapanlara teşekkür ediyorum. Ama sadece bunlar yetmiyor. İnsanımız adalet istiyor, aş istiyor, çocuklarının mülakatlarda elenmesini istemiyor.



KIZILAY BAŞKANINI İSTİFA ETTİRDİLER

Bir insanın iki dudağı arasında devlet yönetilemez. Devlet kurumları zafiyete uğramıştır. Çadır satan Kızılay kadar devletsiniz, bir deprem organizasyonu gerçekleştiremeyen AFAD kadar devletsiniz. Nureddin Nebati kadar devletsiniz. Baktılar iş zorda Kızılay başkanını istifa ettirdiler. Tutsaydınız ya tutamazsınız, beceremeyen gidecek, yapamayanlar gidecek, bu memleket adına çalışanlar gelecek. Zora düşen iktidar başka yollara tevessül ediyor milletimizi korkutmaya çalışıyor. Büyük Türk Milleti korkmaz. Binali Yıldırım işgal kuvvetlerine karşı İstiklal savaştır diyor. Biz bu seçimi savaş olarak görmüyoruz biz. İçişleri Bakanı Sayın Soylu seçimler için bir sivil darbe girişimidir diyor. Halt etmişsiniz sayın bakan bu seçimi siz istediniz ve tarihini siz belirlediniz.



HERKESİN OTURABİLDİĞİ BİR ÜLKE İSTİYORUZ

Bu memlekette kutuplaştırılma başladı, bu kutuplaştırma sonucu yaşananları görüyoruz, insanı insana taşlatıyorlar. Biz buraya gelmeden önce Cerrah’ta herkes ile selamlaştık oturun çay içelim dediler. Bunların hepsi İYİ Parti’li değil AK Partililer var, CHP’liler var. İşte biz böyle bir Türkiye istiyoruz. Herkesin oturup çay içebildiği sohbet edebildiği ülke istiyoruz.



2 BENZEMEZ KIBRIS’I ALDI

Bakın bize ne diyorlar altı benzemez bir araya geldiler diyorlar, doğrudur altı benzemez partiyiz o yüzden partiyiz diyoruz, hepimizin genel amacı memlekete hizmet etmek mevzu vatansa gerisi teferruattır. Diğer partilerinde amacı memlekete hizmet etmektir. Hatırlayın Kıbrıs Barış Harekatını, iki benzemez bir araya gelerek Kıbrıs’ı almışlardır. Benzemelerin bir araya gelmesinde çok büyük fayda vardır.



ADALETE GÜVEN KALMADI

Bizim en büyük projemiz adalet. Çünkü devletin dini adalettir. Adalet yoksa hiçbir şey yok , adalet yoksa devlet yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Türkiye’de güven %20 seviyesine düştü. Geçlerimizin birçoğu yurtdışına gitmek istiyor. Bu memlekette beka sorunu var diyorlar. Bu memlekette beka sorunu adaletin olmaması, bu memlekette beka sorunu ney sığınmacılar.



25 YIL SONRA NÜFUSLARI 35 MİLYON OLACAK

Türkiye’de bizim insanımızın nüfus artışı %1,3, Suriyelilerin nüfus artış hızı %5,5 tam 4 katı. Biraz hesap yaparsak 25 yıl sonunda sığınmacıların nüfusu 35 milyon oluyor.