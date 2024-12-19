Fırıncılar Kooperatifi'nin zam talebinin İTSO'da onaylanması ile birlikte İnegöl'de ekmek fiyatları zamlı tarifeyle satılacak.

Daha önce 10 TL'ye satılan 200 gram ekmek, 220 grama çıkartılarak 15 TL'den müşterilerine sunulacak.

Ekmek zammı kararının açıklanmasının ardından ise tepkiler gelmeye başladı. İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, yeni tarifenin tek sorumlusunun İnegöl Belediyesi olduğunu iddia etti.

İnegöl Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikasını kapatmasının büyük hata olduğunu vurgulayan Bayrak, "Bu durumu vatandaşlara nasıl açıklayacaksınız. Halkımız zaten zor durumda. Ay sonunu getiremeyen insanlar böyle giderse ekmeğe muhtaç hale gelecek." dedi.

YENİŞEHİR'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Açıklamasında Yenişehir Belediyesi'ni örnek gösteren Başkan Bayrak, "Vizyoner belediyeciliğin ne olduğunu gelip Yenişehir'e görsünler. Ekonomiyi iyi okuyan Başkanımız Ercan Özel mevcut halk ekmek fabrikasını yenileyerek daha hijyen koşullarda daha ekonomik ekmek imkanı sunuyor. İnegöl'de 220 gram olan ekmek Yenişehir'de 300 gram. İnegöl'de 15 TL olan ekmek Yenişehir'de 12 TL. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek sadece 1 TL" dedi.

Sosyal Belediyeciliğin en iyi örneklerinden birinin Yenişehir'de uygulandığını söyleyen Başkan Bayrak, "Halkımızın en temel ihtiyacının bile fahiş fiyatlarla satılmasına tepkisiz kalamayız. Biz İnegöl Belediyesinin bu fiyatlara neden sessiz kaldığını merak ediyoruz. Bizler acilen Halk Ekmek Fabrikasının yeniden açılmasını istiyoruz. Yenişehir bunu başardı. Gelsinler nasıl başarılabildiğini görsünler" dedi.