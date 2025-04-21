İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denizcilik işletmesi İZDENİZ, 11. Urla Enginar Festivali’ne özel sefer düzenliyor. 25 Nisan Cuma, 26 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günleri yapılacak festival için düzenlenecek seferlerin bilet satışları başladı. Karşıyaka ve Konak iskelelerinden hareketle tek yön bilet 150 TL olarak belirlendi. Biletler sadece bilet.izdeniz.com.tr üzerinden online olarak satılıyor. Sefer günü ya da önce iskele gişelerinden veya turnikeden kart ile geçiş yapılmayacak. Seferlerde indirimli ve ücretsiz kartlar geçerli olmayacak.

Vapur seferleri nasıl olacak?

Urla’ya gidişte Karşıyaka’dan kalkış 09.00 olarak belirlendi. 09.20’de Konak’tan yolcularını alacak sefer, 10.30’da Urla’ya varacak. Dönüş seferi ise; 20.00’da Urla’dan kalkacak 21.10’da Konak’a varacak ve 21.30’da Karşıyaka’ya ulaşacak şekilde planlandı. Urla'ya yapılacak seferler, festival alanına ulaşım için ESHOT seferleri ile de desteklenecek.