İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Yalova ve Erdek’e giden İZED Başkanı Halil Peynirci, yönetim kurulu üyeleri ve 30 engelli vatandaş ile aileleri güzel bir gün geçirdi. Geçtiğimiz ay Yalova’ya giden ekip, dün de Erdek Ocaklar’ı gezdi. Engelliler canlı müzikle birlikte doyasıya gönüllerince eğlendi.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ VE AİLELERİ OLDUKÇA MUTLU OLDULAR

Gezi sonrasında bir açıklama yapan İZED Başkanı Halil Peynirci, “İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği olarak her sene çeşitli geziler düzenliyoruz. Bu sene de İnegöl Belediyesinin destekleriyle ikinci kez sahil turu düzenledik. Geçtiğimiz ay Yalova’ya gitmişti. Dün de Erdek Ocaklar’a gittik. Ailelerle birlikte yaklaşık 30 kişilik bir grupla yola çıktık. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri oldukça mutlu oldular. Onların mutlu olması bizleri ayrıca sevindiriyor. Bu gezinin düzenlenmesinde bizlere destek veren İnegöl Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE