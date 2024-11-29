Bornova Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerini daha sağlıklı, güvenli ve modern alışveriş alanlarına dönüştürmek için önemli bir çalışma başlattıİZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi logolu önlükler giyecek ve hijyenik eldivenler takacak. Etiketlerde ürünlerin sadece kilogram fiyatları yazılacak, pazarın çeşitli noktalarında bağımsız tartılar olacak ve alışveriş sonrası ortaya çıkan atıklar çöp poşetlerinde toplanacak.

Merkez Kapalı Pazar Yeri’nde ilk uygulaması yapılan çalışmada Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafa önlük, eldiven ve çöp poşeti dağıtarak projeyi tanıttı.

Başkan Eşki: “Daha iyisini yapacağız”

Başkan Ömer Eşki, hem vatandaşlarla hem de esnafla sohbet ederek uygulamayı anlattı ve şu sözleriyle dikkat çekti: “Bundan sonra pazarlarda esnafımız özel kıyafet giyecek ve hijyenik eldiven takacak. Pazarlarımızı medeni bir şekilde temiz ve düzenli hale getireceğiz. Herkes ürünlerini adil bir şekilde tartacak, etiketlerde yalnızca kilogram fiyatı yer alacak. Bornova’nın pazarları Bornovalıya yakışır biçimde hijyenik ve düzenli hale gelecek.”

Esnaf ve vatandaştan tam destek

Yeni düzenlemeler hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Pazar yerlerinin daha modern ve hijyenik bir görünüme kavuşacağını belirten vatandaşlar, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür etti.