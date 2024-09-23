İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öncülüğünde, uluslararası katılımla düzenlenen ‘11. Geriatri Günleri’nde, kırılgan hastalarda hastalıkların yönetimi, multidisipliner yaklaşımlarla masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - Bu yıl uluslararası katılımla ikinci kez düzenlenen ‘11. Geriatri Günleri’, 20-21 Eylül 2024 tarihlerindeNarlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Geriatrik Bilimler Derneği ve İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen sempozyumun ana teması, bu yıl “Kırılgan Hastaya Çok Boyutlu Yaklaşım” olarak belirlendi.

Sempozyumun açılış oturumuna katılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Türkiye’de ve dünyada kırılgan hasta konusunda yetkinliğiyle ön plana çıkan bilim insanlarının etkinlikte ağırlandığını söyledi.DEÜ’nün sağlık bilimlerindeki büyümesini üstlendiği öncü rollerle sürdürdüğüne dikkat çeken Rektör Yılmaz, “Araştırma Üniversitemizin bu önemli sempozyumun bir parçası olması gurur verici. Sempozyumumuzu özellikle bu bölgede yapmak istedik. Çünkü bu bölge, aynı zamanda yaşlı nüfusun da fazla olduğu bir bölge. Üniversite hastanemizin de bu bölgedeki varlığı ve sunduğu imkanları, bu yaş grubundaki vatandaşlarımız için son derece önemli. Etkinliğe katkıları için tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

GENİŞ KATILIM

Sempozyumun geriatri, iç hastalıkları ve aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimlerin, hemşire, psikolog, gerontolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve yaşlı sağlığı için hizmet verenlerin katılımına açık olarak düzenlendiğini kaydeden Rektör Yılmaz, “Günümüzde yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte birçok branşta yaşlı, multimorbid, kompleks hastalarla sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu heterojen hasta grubu, kılavuzlarda yeterince temsil edilmemekte ve kırılgan hastalar için yeterince öneri bulunmamaktadır. Kırılgan yaşlılarda bireysel tedavi hedefleri ve kişiye özgü tedavi yaklaşımları ihtiyacı doğmaktadır. Sağlık sistemine artan başvuru sayısı ve kötü sağlık sonuçlarıyla yakın ilişkili olan kırılgan hastaların yönetimi, ön plana çıkan güncel araştırma konularındandır.Bu nedenle, sempozyumumuzun 2024 yılı ana teması ‘Kırılgan Hastaya Yaklaşım’ olarak belirlenmiştir” diye konuştu.