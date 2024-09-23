İnegölspor’umuzun Teknik Direktörü Sinan Yücer, sahamızda 1-1 berabere kaldığımız İskenderunspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye açıklama yapan Yücer, şunları söyledi:

“Öncelikle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onlara iyi futbol izlettiremedik. Her halimizle çok kötü bir gün geçirdik. Burada tabiî ki baş sorumlu benim. Neden olduğunu da anlayamadım. Duran toplarda rakibe çok pozisyonlar verdik. Oyun genelinde topa sahip olamadık, pas yapamadık, organize olamadık, pozisyona giremedik. Bir takımın yapamayacağı ne kadar çok şey varsa biz takım olarak bugün hepsini yaptık. Taraftarlarımızdan kalpten özür diliyorum. İnşallah çok çalışıp toparlayacağız. Ama bugünkü maç gerçektende kabus gibi. Ben binden fazla teknik direktörlüğümde maça çıktım. Hiç bu kadar kendimi kötü hissettiğim maç olmadı. Gerçektende çok üzgünüm. Değişlikler yaptık, giren oyuncularımızda çok kötülerdi. Oynayan oyuncularımızda kötü günündeydi. Kaleci Bekir’i tebrik ediyorum. Gerçektende çok iyi bir performans sergiledi. Bu maçtan 1 puan aldıysak Bekir’in sayesinde. Ona buradan teşekkür ediyorum. Ama oyun olarak başka kendimi çok eleştiriyorum. Kesinlikle böyle oynamamalıyız.”

Kaynak: bülten