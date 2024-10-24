Çalıntı araç arayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinlikte kazı yapıldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve müze müdürlüğü yetkilileri bahse konu zeytin bahçesinde inceleme yaptı. Arkeologların yaptığı kazıda M.S. II. yüzyıla ait olduğu öğrenilen bir lahde rastlandı.

Vinç yardımı ile mermer lahit bulunduğu yerden çıkarıldı. Etrafında 6 adet işlenmiş Eros kabartması bulunan 5 ton ağırlığındaki mermer lahdin yan gövdesinde yazılar mevcut. Ayrıca lahdin yanı başında mezar taşı (stel) ortaya çıktı. Daha önce bulunan lahitlerde bu özelliğin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Roma soylularından bir kişiye ait olduğu anlaşılan mermer lahdin, hemen yanı başında 3 adet tuğladan örülmüş mezar tespit edildi. Bunların ölen kişiye hizmet edenlerin mezarları olduğu sanılıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ