Balıkesir’de JASAT ekipleri suç ve suçluların azalmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda hapis cezası bulunan 52 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları özverili çalışmalar neticesinde geçtiğimiz bir haftada aralarında 5’i 10 yıl ve üzeri hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan hapis cezası bulanan toplam 52 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi.