Edinilen bilgiye göre, Karacabey Ovakorusu Ayı Rehabilitasyon Merkezinde rüzgarda devrilen ağacın elektrikli demir çite zarar vermesi üzerine ayılardan biri kaçtı. En son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu. Sosyal medyadan da mahalle halkının dikkatli olması; ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığına acil olarak bilgi verilmesi istendi.

112 acil çağrı merkezine Boğazköy Mahallesi'nde ayı görüldüğü ihbarının gelmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı. Boğazköy yakınlarında yol üzerinde yürürken görülen ayıya rehabilitasyon merkezinde görevli 4 personel tarafından müdahale edildi. Uyuşturucu iğne atılarak bayıltılıp etkisiz hale getirilen ayı, rehabilitasyon merkezine geri götürülüp diğer ayıların yanına bırakıldı.