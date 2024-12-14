Hakemler: Berk Sipahi, Uğur Başdaş, Melih Kurtuluş
İnegöl Kafkasspor: Emre Şeker, Batuhan Doğrukıran, Emir Özsoy(Dk 79 Deniz Dirk Knibbe) Umut Doğdu, Çağatay Polatdemir, İskender Can(Dk 78 Kerem Demir) Doğukan Ateş, Hasan Bekil(Dk 84 Alperen Şirin) Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Kaplan, Yağız Haydar Doğan(Dk 65 Onur Toroman)
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.: Hakan Aydın, Baran Engül, Ali Kabahasanoğlu, Furkan Birdal, Onur Karavuş(Dk 90+2 Yusuf Talha Kökce) Muhammet Ali Semiz, Emir Uzun(Halil İbrahim Mızrap) Ferit Özler, Mücahit Eraydın(Dk 63 Barışcan Işık Alntunbaş), Doğan Zincir, Yunus Emre Kefeli(Dk 90 Mert Yamak)
Sarı kartlar: Çağatay Polatdemir, Umut Doğdu (Kafkas), Mücahit Eraydın, Muhammet Ali Semiz (Beykoz)
Kırmızı kart: Alperen Şirin(Kafkas)
Goller: Emir Uzun, Yunus Emre Kefeli (Beykoz)
Maçtan önemli dakikalar
67'nci dakikada gelişen Beykoz atağında ceza sahasına topla giren Barışcan yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emir'in vuruşu ağlarla buluştu.
77'nci dakikada gelişen Beykoz atağında ceza sahasında topla buluşan Yunus Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu. 0-2