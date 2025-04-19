Edinilen bilgiye göre, İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) seyir halinde olan Talha U.(21) yönetimindeki 16 BLE 042 plakalı motosiklet, Mehmet A. yönetimindeki 16 AJF 779 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.