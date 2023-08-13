Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile ticari taksi çarpıştı. Kaza sonucu taksi ağır hasar alırken, 1 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Mahmut B. yönetimindeki 01 SK 228 plakalı kamyonet, Nene Hatun Anadolu Lisesi kavşağında dönüş yapan Bünyamin A. yönetimindeki 16 T 5540 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet yol kenarındaki bir firmanın saksılarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürüler yaralanmazken, taksi de yolcu konumunda bulunan Hatice T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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