Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Jandarma Komutanlığı 20. Trafik Jandarması tarafından, Pınarça İlkokulu’nda toplam 35 öğrenciye genel trafik kuralları, okul servisine binme ve inme kuralları, bisiklet kullanma kuralları, emniyet kemeri kullanımı, trafikte görünürlük ve yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzları konu başlıkları hakkında eğitim verildi. Düzenlenen eğitim sonrası jandarma tarafından öğrencilere kitap hediye edildi.