Kapanca Sokak Festivali kapsamında gerçekleşen ‘Kapanca Sokak ve Çevresi Anıları Söyleşisi’nde katılımcılar tarihi sokaktaki anılarını paylaşarak nostaljik bir atmosfer yarattıKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Kapanca Sokak Festivali, anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında gerçekleştirilen ’Kapanca Sokak ve Çevresi Anıları Söyleşisi’, bölgenin geçmişine ışık tuttu.

GÜZEL ANILARI PAYLAŞTILAR

Söyleşinin moderatörlüğünü Cem Şakoğlu üstlenirken, etkinliğe Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, ressam Kamuran Ozban, Kapanca Sokak’ın eski sakinleri Mustafa Fevzi Sakçı ve Zerrin Sakçı ile gazeteci Hakan Yağcıoğlu katıldı. Söyleşi boyunca katılımcılar, çocukluk dönemlerine dair Kapanca Sokak’ta yaşadıkları güzel anıları paylaştı.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Katılımcılar, söyleşi sonrasında İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bu festivalin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.