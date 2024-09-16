Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı ve üç gün süren coşkulu bir programa dönüştü. Bu yılki kutlamalar, geleneksel Karacabey Panayırı ile birleşerek renkli görüntüler sundu.

Kurtuluş Yıldönümü Etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Törene, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Yağmur ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından Belediye Başkanı Fatih Karabatı, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Karabatı, konuşmasında, “14 Eylül, Karacabey'imizin tarihindeki en önemli günlerden biridir. Bugün, milletimizin kahramanlığı ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden Karacabey’in kurtuluşunu coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Görevimiz, bu kutsal emaneti korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır.” dedi.

Karabatı’nın konuşmasının ardından, 14 Eylül Ortaokulu öğrencisi Zehra Betül Yılmaz, günün anlamını anlatan şiirini seslendirdi. Törende Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu’nun konseri büyük beğeni topladı.

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve protokol üyeleri, Taşlık’taki kurtuluş şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dualar etti. Ayrıca, Kulakpınar Mahallesi'nde Kahraman Demir Dede’nin mezarı başında anma yapıldı ve düşman tarafından yakılan Canbalı Köprüsü’nün onarımı sırasında şehit düşen askerler için dualar okundu, dereye karanfil bırakıldı.

Festival coşkusu, üç gün süren etkinliklerle devam etti. Karaca Park’ta düzenlenen etkinlikler, Gece Yolcuları konseriyle başladı. Konserde, pop müziğin sevilen gruplarından Gece Yolcuları, Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izlemeye gelen Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sahnede Gece Yolcuları ekibine teşekkür etti ve günün anısına hediyelerini sundu.

Kutlamalar, Karaca Park'ta yerli müzik gruplarından Anatolia ve Balyoz’un konserleriyle devam etti.

Başkan Fatih Karabatı, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Kurtuluş günümüz, tarihimizden aldığımız güçle Karacabey'in geleceğine olan inancımızı pekiştiriyor. Bu yılki etkinlikler, hem kurtuluşumuzun gururunu yaşadık hem de Karacabey'in sosyal ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdik. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok. Geleceği inşa ederken, milli mücadele ruhunu ve özgürlük aşkını unutmamalıyız.” dedi. Başkan Karabatı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Karacabey halkına teşekkür ederek, “Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler kutlamaya devam edeceğiz.” diye ekledi.



