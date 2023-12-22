Bursa'da geçtiğimiz yılın ekim ayında meydana gelen olayla ilgili olarak mahkeme kararını verdi. Sanık, bir kişiyi bıçakla yaralama suçundan dolayı Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın tutuksuz sanığı Turhan D. (50), ve saldırıya uğrayan Bayram G. (43) ile tarafların avukatları katıldı.

Savcı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Turhan D. ise savunmasında pişmanlığını dile getirerek, "Mağduru öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı. Öte yandan, saldırıya uğrayan Bayram G. şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmettiği kararında, tahrik ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü.

Olay, Osmangazi ilçesinde, 9 Ekim 2022'de Kent Meydanı'nda meydana gelmişti. Turhan D., eşi Medine D'yi Bayram G'nin yanında gördüğünde çıkan tartışma sonucunda Bayram G'yi bıçakla yaralamış ve tutuklanmıştı. Bayram G. tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, Turhan D. ise yargılama sürecinde ilk celsede tahliye edilmişti.