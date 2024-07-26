Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’deki (KAYMEK), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ücretsiz LGS hazırlık kursunda eğitim gören 8 öğrenci Fen Liselerine, 5 öğrenci nitelikli Anadolu Liselerine 5 öğrenci de Proje İmam Hatip Liselerine yerleşerek, önemli ve dikkat çeken bir başarı elde etti.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir KAYMEK, kentin adeta 6’ncı üniversitesi niteliğinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde, 4’üncü sınıftan 11’inci sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri, 8’inci sınıflara LGS Hazırlık Kurslarının yanı sıra İhtisas Gençlik Merkezi’nde 12’nci sınıf ve mezun gruplara YKS’ye hazırlık kursu veriliyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, akademik derslerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken sunduğu imkânlarla teknolojik gelişmelere açık, bilimsel gelişmeleri takip eden üretken gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim öğretime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, “göz bebeğimiz” diye nitelendirdiği gençlere, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde ÖSYM’nin sınav müfredatında yer alan dersler, sınav hazırlık sürecinde verilirken etütlerle ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgileri pekiştiriliyor. Belirli periyodlarla yapılacak olan deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınava hazırlıkları ölçülüp, rehber öğretmen tarafından deneme sınavı sonucuna göre programlar hazırlanarak öğrenciler yönlendiriliyor.

Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Genç KAYMEK’te LGS hazırlık kursunda eğitim gören 470 öğrenciden 8 öğrenci Fen Liselerine, 5 öğrenci nitelikli Anadolu Liselerine 5 öğrenci de Proje İmam Hatip Liselerine yerleşerek, büyük başarı elde etti.