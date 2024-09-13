Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Geleceğin Bilişim Yıldızları’nı keşfetmek ve gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla kurduğu Kayseri Bilişim Akademisi’ne yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem projeleri kapsamında genç dostu anlayış ile bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceğin Bilişim Yıldızları’nın gelişimini destekleyerek, teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Bilişim Akademisi kurdu.

Yakın zamanda başvuru süreci tamamlanan Bilişim Akademisi'ne sonuçlar da açıklandı.

Projeye katılım sağlayan gençler, başvuru sonuçlarını https://basvuru.kayseri.bel.tr/ adresi üzerinden görebilecek.

Başvurusu onaylanan 95 kişi daha sonra yazılı ve sözlü sınava girerek, bilişim dünyasının heyecan verici yolculuğuna adım atacak.

Bilişim Akademisi, gençlere bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme, siber güvenlik, veri bilimi, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler sunarak onları geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvası olacak. Bu akademi sayesinde, Kayseri'de teknoloji ve bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlanacak.

Bilişim Akademisi, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de bilişim sektöründe söz sahibi olabileceği bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında Kayseri’deki 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi oluşturulacak. Akademide gençlere teorik ve pratik eğitimler verilerek, öğrenciye proje hazırlama imkânı sunulacak.

Eğitimin sonunda öğrenciler, problem çözmek, iletişim ve takım çalışması yapmak gibi sosyal becerilerin yanı sıra yapay zekâ, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşacak. Öte yandan, bilim heyetinin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar da yapılacak.