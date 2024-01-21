Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar soluğu Demirköy’de aldı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla vatandaşlar bölgelere akın etti.

Aileleri ile gelen vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkardı. Pınarhisar’dan gelen Selahattin Ardun, çocukları ile karın tadını çıkardıklarını söyledi.