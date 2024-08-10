Sağlık Bakanlığı tarafından ’Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ çerçevesinde Kırklareli’nden 5 hekim, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı çerçevesinde Kırklareli’nden 5 hekim belge almaya hak kazandı.

Hekimler için tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kurumlarının toplantı salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmasında, bebek dostu aile hekimliğinin her geçen gün arttığını belirterek, belge alan doktorlara teşekkür etti.