Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Mehmet A. Yönetimindeki 77 AT 889 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Durmuş S. Yönetimindeki 51 ACJ 535 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu 51 ACJ 535 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ayfer S.(43) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa