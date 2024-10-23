Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, kış mevsiminde özellikle yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Güngör, kışın daha çok kapalı alanlarda vakit geçirilmesi ve uzun gecelerin fiziksel aktiviteyi azalttığını belirterek, "Yağlı ve şekerli gıdaların tercih edilmesi, birçok kişinin kışın kilo almasına neden oluyor" dedi.

Kış aylarına özgü beslenme önerilerini şu şekilde sıraladı:

Ev yapımı gıdalar: Kış aylarında artan ev yapımı geleneksel yiyecekler, sağlıklı birer şifa kaynağıdır. Yapay koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ev yapımı salça, turşu ve tarhana mutlaka öğünlerde yer almalıdır. Ayrıca, azalan hava sıcaklığı nedeniyle vücut ısısının korunması için yeterli sıvı alımı kritik öneme sahiptir. Günlük olarak en az 2-2.5 litre su tüketilmelidir. Ihlamur, adaçayı ve kuşburnu çayı gibi bitki çayları da sıvı alımını desteklemek için tercih edilmelidir.

Yağ tercihi: Kış aylarında yüksek yağ içeren besinlerden uzak durulmalı; margarin yerine zeytinyağı, az miktarda tereyağı, yağlı tohumlar ve kuruyemişler uygun porsiyonlarda tüketilmelidir.

Meyve ve sebze tüketimi: Kışın artan enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için A, C, D ve E vitaminleri açısından zengin bir diyet tercih edilmelidir. Günde en az 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze tüketilmesi önerilir. Bu aylarda havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz gibi sebzeler ile portakal, mandalina, elma gibi meyveler tercih edilmelidir.

Balık tüketimi: D vitamini, kemik ve diş sağlığı açısından önemlidir ancak kış aylarında güneş ışığından yoksun kalındığı için vücutta D vitamini üretimi azalır. Balık, D vitamini ve beyin fonksiyonları için gerekli olan omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot ve E vitamini açısından zengindir. Bu nedenle, kış aylarında haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilmektedir.

Şeker alımını azaltın: Kış mevsiminde tatlı ve şekerli yiyeceklere olan talebin arttığı gözlemlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, günlük şeker alımı toplam enerji alımının en fazla yüzde 10'unu geçmemelidir. Sağlıklı beslenme için basit şekerler yerine tam buğday ekmeği, bulgur, kurubaklagiller, meyveler ve şekeri azaltılmış sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir.

Kurubaklagil tüketimi: Kış diyetinde E vitamini kaynakları olan kurubaklagiller ve kuruyemişler de dengeli bir şekilde yer almalıdır. Haftada 2-3 kez nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya gibi kurubaklagiller ile günde 20-30 gram ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler tüketilmelidir.