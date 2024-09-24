KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin artırılacağının müjdesini veren AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Bir kanser hastasıyla basit bir öksürük ya da grip şikayeti olan hastanın aynı yerden randevu almaması gerekiyor çünkü kanser hastasının önceliği var. İkinci ve üçüncü basamakta böyle bir sıralama yapılarak gelinmesi taraftarıyız. Bunu sağlayacağız" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Türkiye’deki ve Kocaeli’deki sağlık yatırımlarında gelinen son noktayı anlattı.

Birinci basamak hastaları sevindiren haber

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüklerini ve birinci basamak sağlık hizmetlerini artırmak istediklerini ifade eden Hülagü, "Birinci basamaktaki kontroller önemli. Çünkü ikinci ve üçüncü basamak hastanelerine daha selektif hastaların gelmesi lazım. Bir kanser hastasıyla basit bir öksürük ya da grip olan hastanın aynı yerden randevu almaması gerekiyor çünkü kanser hastasının önceliği var. İkinci ve üçüncü basamakta böyle bir sıralama yapılarak gelinmesi taraftarıyız. Bunu sağlayacağız" dedi.

"Şehir Hastanesi çok donanımlı"

Sağlık alanında Kocaeli’de önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin açılışını yaptık. 300 yataklı, oldukça kapsamlı ve geniş bir hastane. Geçen sene de Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisinin açtığı şehir hastanesi var. Aşağı yukarı 400 bin metrekareye yakın kapalı alanı olan, yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, fizik tedavi, kadın doğum, kalp ve damar cerrahisi ile oldukça tek kişilik odaların olduğu, yoğun bakım sayılarının yeterli olduğu bir hastane. Şehir Hastanesi’nin donanımı oldukça iyi" diye konuştu.

"Muhalefet partisi seçim öncesi çok yanlış yönlendirdi, toplumu yanlış bilgilendirdi"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi’nde 2 dönem üst üste rektörlük yaptığını hatırlatarak, "Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, tıp fakültesiyle özellikle Marmara Bölgesi’nin göz bebeği.

Türkiye’de yapılması gereken bütün üst donanımlı, üst bilgi teknikler, yapılması gereken tüm işlemler bizim üniversitemizde aktif olarak yapılmaktadır. Diğer taraftan Derince’deki Sopalı Hastanesi dediğimiz Derince Araştırma Hastanesi’nin araştırma özelliği devam ediyor. Bunu maalesef muhalefet partisi seçim öncesi çok yanlış yönlendirdi, toplumu yanlış bilgilendirdi. Şehir hastanesi açılınca, ilk açılış esnasında bir kısım doktor arkadaşlar şehir hastanesine görevlendirildi. Ancak daha sonra o görevlendirmelerin bir çoğunu iptal ettik. Oradaki üniteleri tekrar oluşturuyoruz. Şehir hastanesine hiçbir şekilde malzeme, cihaz falan gitmedi; çünkü şehir hastanesinin yapımı devlet modeli olduğu için orada olması gerekenler var. Gayet güzel bir şekilde yeni bölümler tekrar oluşturuluyor, eski poliklinik sayıları yeniden oluşturuluyor" şeklinde konuştu.

"Bir güçlendirmenin güçlendirmesi olmaz"

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili planlamayı da anlatan Hülagü, "Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1986 yılında yapılan bir hastane. Depremde hasar gördü ve güçlendirme kararı çıktı. Güçlendirildi ama şu anda o bina ile ilgili tekrar güçlendirme kararı çıktı. Bir güçlendirmenin güçlendirmesi olmaz. Şimdi hızlı şekilde 200 veya 250 yataklı yeni bir hastane yapacağız. Geçen yatırım ziyareti sırasında genel müdürümüzle görüştüm. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 24 Ekim’de üniversitenin açılışına gelecek. ’O zaman beraber değerlendiririz’ dedi. Hastaneyi yapıp mevcut hastaneyi oraya taşıyacağız ve orayı da yıkacağız. Onun yerine 400 veya 500 yataklı bir hastane yapacağız. Derince de araştırma hastanesi özelliği devam edecek. İleriki dönemdeki toplam kapasite ile beraber aşağı yukarı 650-700 yataklı bir hastane olacak" ifadelerini kullandı.

"Gebze-Fatih Üniversitesi Hastanesi; Darıca ve İstanbul’un çok büyük bir alanına hizmet ediyor"

Darıca’da bazı sıkıntıların olduğunu söyleyen Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Orada da güçlendirme, belki de yıkım kararı çıkacak. Oraya da çok acil şekilde 200 yataklı bir hastane yapacağız ve taşıyacağız. Ondan sonra da o binayı yıkıp yerine tekrar 400 yataklı hastane yapacağız. Çünkü Gebze-Fatih Üniversitesi Hastanesi; Darıca ve İstanbul’un çok büyük bir alanına hizmet ediyor. Gebze’de büyük bir yoğun nüfus var. İstanbul’un bir kısmı da oraya transfer oluyor. Oralardaki hastane yatak sayılarını artıracağız. Tek sıkıntımız Çayırova’daki 200 yataklı hastanemiz. Onu da 300’e çıkaracağız, şu an projelendirme aşamasında. Oraya ihale edildi, yer teslimi yapıldı ama müteahhit son fiyat endekslerinden dolayı işi durdurma aşamasına getirdi. 3 aylık yasal süresi var, 3 ay sonra yeniden ihaleye çıkacağız" dedi.

"Kocaeli Üniversitesi’nde dünyada yapılan tüm teknik uygulamalar gerçekleştiriliyor"

Hülagü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seka’daki hastaneyi yıkıp, onun yerine de yine 200 yataklı bir hastane yapıyoruz. Kartepe ve Başiskele’de hastanelerimizi inşa ediyoruz. Orada hastane yok zaten. İyi bir dinamizm var. Derince’deki 75 yataklı diş hastanesi, yüzde 75-80 oranında bitim noktasında. Oraları da faaliyete geçireceğiz. Diş Hekimliği Fakültemiz zaten üniversiteye bağlı çalışıyor. Sağlık yatırımları kontrolümüz altında ve gayet iyi gidiyor. Kocaeli, gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok hasta çekiyor. Sağlık turizmi açısından çok yüksek bir potansiyeli var. Yurt dışındaki hastalar, yüksek teknolojik işlemlere çok ciddi paralar ödüyor. Türkiye ile kıyasladığınızda burada 4’te 1, 5’te 1 fiyatına işlem yapılabiliyor. Normal sosyal güvenlik uygulama tebliğindeki fiyatların beş katı kadar alabiliyoruz. O beş katını bile alsak, yurt dışının dörtte bir, beşte bir fiyatına geliyor. Bu nedenle hastalar için cazip. Teknoloji çok yüksek. Kocaeli Üniversitesi’nde dünyada yapılan tüm teknik uygulamalar gerçekleştiriliyor. Kurslar veriyoruz, ben kendim canlı uygulamalara kongrelerde üniversiteyi temsil eden katılımlar yapıyoruz. Oldukça iyi bir yerdeyiz sağlık açısından; Kocaeli bu yönden şanslı diyebilirim"

"Türkiye kadar sağlık sisteminde toplumun, halkın yanında olan bir sistem yok"

Türkiye’nin dünyada en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hülagü, "Her şeyi devlet karşılıyor. Böyle bir sistem hiçbir yerde yok. Ben Amerika’da, Japonya’da, Avrupa’nın birçok yerinde çalıştım. Türkiye kadar sağlık sisteminde toplumun, halkın yanında olan bir sistem yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada çok hassas. Sağlık konusunda müteşekkir kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Sağlık turizmi bizim için önemli bir fırsat. Şehir hastaneleri inanılmaz konforlu. Tek kişilik odalarda evinizde bile bulamayacağınız bir lüks var. Ancak benim düşüncem, sağlıktaki en önemli şey, sağlık malzemelerini kendimiz üretmemiz lazım. Bununla ilgili, sanayide olduğu gibi burada da yatırım yapmamız gerekli" diye konuştu.