7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Konservatuvar yetenek sınavları için rekor düzeyde başvuru yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın eylül ayında gerçekleştireceği yetenek sınavlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yılki yetenek sınavları için rekor başvuru yapıldı. 2 bin 100 kişi sınavlara katılmak için kayıt yaptırdı. Başvuru sayısının bu denli fazla olmasında Büyükşehir Belediye Konservatuvarında verilen kaliteli sanat eğitimi önemli rol oynadı.

SINAVLAR 7-8 EYLÜL’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının 2024-2025 dönemi yetenek sınavları 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir, yetenek sınavları için başvuru süresini 19-29 Ağustos olarak ilan etti. Başvurular, ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapıldı. Ayrıca yetenek sınavlarının tanıtımı için KBB TV youtube kanalı üzerinden bilgilendirme videoları hazırladı.

2 BİN 100 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Başvuru süresinin tamamlanmasıyla ortaya dikkat çekici bir istatistik çıktı. Elde edilen verilerde 2 bin 100 kişinin bu yılki yetenek sınavlarına girmek için başvuru yaptığı görüldü. Rekor düzeydeki başvuru “kalite asla tesadüf değildir” sözünü bir kez daha kanıtladı. Zira yoğun talepte Büyükşehir Belediye Konservatuvarında yıllardır verilen kaliteli eğitimin önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

EN FAZLA BAŞVURU ÇOCUK RESİM BRANŞINA

Başvurularda dikkat çeken bir başka unsur ise başvuru yapılan branşlarda ortaya çıktı. Vatandaşlar bu yıl en fazla Çocuk Resim Branşına ilgi gösterdikleri gözlemlenirken bu sayı kendini 457 olarak gösterdi. Çocuk Resim Branşını Piyano Branşı ile Bale Bölümü takip etti. Piyano branşına 306, Bale Bölümüne ise 262 kişi kayıt yaptırdı.

5-55 YAŞ ARASINDAKİ HERKES KATILABİLECEK

Büyükşehir Belediye Konservatuvarında 7 bölüm ve 29 Sanat Branşında eğitim veriliyor. Bu yılki yetenek sınavları da aynı bölüm ve branşlar üzerinden gerçekleştirilecek. 5 ila 55 yaş arasındaki vatandaşların katılabileceği sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde yapılacak. Başarı gösterenler, kazandıkları bölüm kapsamında 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak.

SINAVLARIN YAPILACAĞI MERKEZLER

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan yetenek sınavları Büyükşehir Belediye Konservatuvarının üç ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak düzenlenecek. Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar branşlarının sınavları Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde, Bale Bölümünün sınavları SDKM’de, Müzik Branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.