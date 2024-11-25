Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren yoğun mücadelesine buzlanma seferberliği ile devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kentin en yüksek yerleşim birimlerinde de ulaşımın aksamamasını sağlayan ekipler şimdi de yağan kar sonrası ulaşım ve günlük hayatta aksaklık ve olumsuzluk yaşanmaması adına seferber oldu. Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaeli genelinde özellikle üst geçitlerde kapsamlı ve özverili bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Yol Bakım Timleri ve A Takımından oluşturulan Karla Mücadele Ekipleri, 12 saatlik 2 vardiya halinde 7/24 buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

YAYA GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLMİYOR

Büyükşehir, kar yağışına karşı aldığı önlemler dahilinde yağış sonrası oluşan buzlanma için yollara tuz ve solüsyon dökümü gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, haftanın ilk iş gününde üstgeçitlerde buzlanmaya karşı özel solüsyon ve tuzlama ile önlem aldı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Fakülte Binaları ve yurtlarının da yer aldığı İzmit İlçesi Umuttepe bölgesindeki üstgeçitlerde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların düşme ve kayma riskine karşı önlemler aldı.