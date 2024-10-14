Tarım Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda ürünlerinde binde bir oranında domuz eti çıktığı iddia edilen Köfteci Yusuf'a yurt genelinde destek paylaşımları yapılmaya devam ediliyor.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkuş'un düzenlediği basın toplantısında iddiaları sert bir dille yalanlamasının ardından sosyal medya üzerinden destek paylaşımları yapılmaya başlanmıştı.

Bu furyaya TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bursa Temsilcisi İnegöl Kafkasspor'da katıldı.

Uşak deplasman yolculuğu esnasında Afyon'da mola veren taraftar grubu, Köfteci Yusuf tesislerinde yemek yedi.

Kamikazeler16 taraftar grubundan oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, "Köfteci Yusuf oley" sloganları attı.

Köfteci Yusuf'a gelen müşteriler ve tesisin çalışanları zaman zaman sloganlara eşlik etti.

Köfteci Yusuf'a yapılan destek ziyaretinin videosu Kafkasspor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ