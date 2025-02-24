KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyespor’un yıldız taekwondocuları Konya Şampiyonası’nda altı madalya birden kazanarak bir başarının daha altına imza attılar. Kulüp altyapısından yetişen sporcular, turnuvada gösterdikleri üstün performansla kürsüde yer alarak önemli dereceler elde ettiler.

BAŞKAN KAVUŞ; “GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI MERAM’DA YETİŞİYOR”

Turnuvada; 49 kg’da Emirhan Toprak, 45 kg’da Yusuf Enes Coşkun ve +65 kg’da Mehmet Emin Yüce ikinci olurken, +59 kg’da Beril Zeynep Turhan, 33 kg’daAlanur Kanıcı ve 41 kg’da Mithat Emin Polat üçüncülüğe uzandılar. Toplamda 6 madalya ile turnuvayı tamamlayan sporcular, üstün mücadeleleriyle dealkış aldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, turnuvada Meram Belediyespor’u temsil eden tüm sporcuları ve ödül alan isimleri tebrik etti. Sporcuların, sergiledikleri performansla gelecek adına umut vadettiğini belirten Başkan Kavuş, “Meram Belediyespor Kulübü ailesi olarak, sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm antrenörlerimize, kulüp yönetimimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Genç sporcularımızın bundan sonra da başarılarıyla ilçemizin gurur kaynağı olmaya devam edeceklerinden şüphemiz yok.” diye konuştu.