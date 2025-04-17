KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Hava Yolları (THY) ortaklığıyla düzenlediği Konya-İran Turizm İş Birliği B2B Buluşması programına katıldı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, THY ile gerçekleştirdikleri anlamlı iş birliği sayesinde İran’dan gelen turizm acenta temsilcilerini Konya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

“ŞEHRİMİZ YÜZYILLAR BOYUNCA BULUŞMA NOKTASI OLDU”

Konya’nın binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Çatalhöyük’ten başlayarak Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti oluşuna ve günümüze uzanan köklü bir tarihe sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan şehrimiz yüzyıllar boyunca doğu ile batının, kuzey ile güneyin buluşma noktası olmuş, ticaretin ve kültürlerin kesiştiği önemli bir merkez haline gelmiştir. Konya denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hz. Mevlana’dır. Hz. Pir’in ebedi istirahatgahını ziyaret için gelen milyonlarca misafir şehrimizin manevi atmosferini derinden yaşıyor. Bunun yanında Selçuklu döneminin izlerini taşıyan Alaaddin Camii, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi ve Tarihi Bedesten gibi eşsiz miraslarımız, Osmanlı döneminden kalan eserlerimiz, Bilim Merkezi, Konya Panorama Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi gibi yapılarımız misafirlerimizi için benzersiz bir atmosfer sunmaktadır. 9 bin 500 yıllık tarihiyle dünyanın ilk yerleşim merkezlerinden olan Çatalhöyük ve Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alarak insanlık tarihinin eşsiz parçaları olarak dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin turizm potansiyelini artırmak ve dünya çapında bir destinasyon haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Burada attığımız adımlar, turizmde gerçekleştirdiğimiz atılımlara bir yenisini daha ekleyecektir. Burada bulunan siz değerli sektör temsilcileri ile gerçekleştirilecek iş birlikleri, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artırmanın yanı sıra, kültürel ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecektir. Şehrimizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Bu güçlü iş birlikleri sayesinde hem Konya’mız hem de İran'daki paydaşlarımız için büyük fırsatlar doğacağına inanıyorum.”

İl Kültür Müdürlüğü temsilcileri, Konya’da faaliyet gösteren turizm dernekleri ve otel yöneticileri ile İran’dan gelen turizm acenta temsilcilerinin katıldığı programda İranlı misafirlere Konya’yı tanıtan sunumlar yapıldı.

İRANLI TURİZMCİLER KONYA’YA HAYRAN KALDI

İranlı turizm acentaları Konya programı kapsamında Çatalhöyük, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Bedesten, Panorama Konya Müzesi, Mevlana Müzesi, Sille, Tropikal Kelebek Bahçesi, Darülmülk Sergi Sarayı, Alaaddin Cami başta olmak üzere Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek Konya’yı yakından tanıdı.

İranlı turizmciler, Konya’ya tarihi ve kültürel potansiyeline hayran kaldıklarını ifade ettiler.