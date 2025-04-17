Balıkesir’de Hopaspor’u 2-1 mağlup ederek zirveyi garantileyen yeşil-beyazlı ekip, bu sezon gösterdiği üstün performansla hem taraftarının hem de futbol kamuoyunun takdirini topladı.

Bursaspor’un başarısı sadece şampiyonlukla sınırlı kalmadı. Bu sezon Türkiye profesyonel liglerinde yer alan 139 takım arasında kalesinde en az gol gören takım olarak istatistiklerde zirveye oturdu. Sezon boyunca yalnızca 14 gol yiyen Bursaspor, savunma başarısıyla da adından söz ettirdi.

Tarihi seyirci desteğiyle de dikkat çeken yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig’de yaklaşık 44 bin seyirciyle tüm zamanların seyirci rekorunu kırarak, tribünlerde de farkını ortaya koydu. Ayrıca Bursaspor, bu sezon sadece bir kez mağlup olarak Süper Lig lideri Galatasaray ile birlikte en az yenilgi alan takım unvanını da paylaşmış oldu. Bu veriler, Bursaspor’un sahadaki başarısını rakamlarla da gözler önüne seriyor.