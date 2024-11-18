Türkiye'de son yıllarda et ve et ürünlerine defalarca zam uygulandı. Maliyet artışlarını gerekçe gösteren üreticiler çareyi fiyatları yükseltmekte buluyor. Yapılan zamlarla birlikte 1 kilogram dana kuşbaşının fiyatı 550-600 liraya, 1 kilogram dana kıymanın fiyatı ise 500-550 liraya kadar yükseldi.

Alım gücü düşen vatandaş et fiyatlarının düşürülmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor. Bazı yetkili isimler ise tüketicilere dana eti yerine kuzu eti yemelerini tavsiye ediyor. Kuzu eti fiyatlarının dana eti fiyatlarından daha uygun olması dikkat çekiyor.

Birçok kasapta kuzu etinin kilogram fiyatı 450-550 lira bandında seyretse de bazı kasaplar indirimli satış yapıyor. Konya'da bir marketin kasap reyonunda dev indirim kampanyası başladı. Bu doğrultuda kuzu kaburganın kilogram fiyatı 350 liraya düştü. Tüm kuzunun kilogram fiyatı 370 lira, kuzu kıymanın kilogram fiyatı 380 liraya ve kuzu butun fiyatı ise 400 liraya düştü.

Hocacihan Mahallesi Şeker Tekke Caddesi'nde faaliyet gösteren Dimaş Alışveriş Merkezleri'nde kampanyanın devam ettiği bildirildi. Öte yandan dana kıymanın kilogram fiyatı ise sadece 400 liradan satışa çıkarıldı.