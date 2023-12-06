Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil cadde üzerinde aniden alev aldı, vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Araç sürücüsü, motor bölgesinden yükselen dumanları fark ederek hemen frene bastı. Hızla aracından inen sürücü, kaputu açtığında aracın yanmakta olduğunu gördü.

Olayın ardından çevredeki diğer sürücüler, yangına müdahale etmek amacıyla ellerinde yangın söndürme tüpleriyle hızla olay yerine koştu. Vatandaşların yardımıyla alevler söndürülerek olası bir facia önlendi. Bu anlar korku dolu anlarla birlikte kameralara yansıdı.