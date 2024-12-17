Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması kapsamında, İmam Hatip Ortaokulları Erkek Öğrencileri Arası 4. Bölge Yarışması, İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Yarışma, Hacı Yusuf Şahin İmam Hatibi Nurullah Memiş’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, Gürsu, İznik, Yenişehir, Kestel ve İnegöl ilçelerinden toplam 14 okul katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ayhan Ögcem, yarışmanın açılışında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, yarışmaya ev sahipliği yapma görevini İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’na tevdi eden İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, desteklerinden dolayı İlçe Müftülüğü’ne, Niyazi Yıldız Kudret Merkez Kur’an Kursu yönetici ve personeline, seçici kurul üyelerine, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’ne ve Çimen Cami personeline ve programda emeği geçen öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Ayrıca, yarışmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasını diledi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, açılışta yaptığı konuşmada tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Çocuklarını bu yarışmalara hazırlayan anne babalara ve danışman öğretmenlere teşekkürlerini ileten Zengin, programın düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Şube Müdürü Fırat Korkmaz ile Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve öğretmenlerine teşekkürlerimi sundu. Ayrıca, jüri üyelerinin önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek kendilerine başarılar diledi ve Kur’an-ı Kerim’i okumayı, anlamayı ve yaşamayı Allah’tan niyaz etti.

Yarışma, İnegöl Çimen Camii’nde gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda, birinci İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Asaf Yılmaz, ikinci İnegöl Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emin Eldemir ve üçüncü Gürsu Hacı Hurriye Tinç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayham Arub oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Şube Müdürü Fırat Korkmaz ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Numan Yurdigül tarafından takdim edildi. Ayrıca, yarışmaya katılan öğrenci, öğretmen ve jüri üyelerine belge ve hediyeler sunuldu.

Programın ardından, katılımcılar Niyazi Yıldız Kudret Yatılı Kur’an Kursu’nda düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Yarışma, tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve manevi bir atmosferde tamamlandı.