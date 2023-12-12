Yeni maaşlar son dönemlerde yükselen enflasyon nedeniyle enflasyon rakamlarının üstüne refah payı eklenerek belirleniyor. Emeklilere de kök aylık ve taban maaş düzenlemeleri yapılıyor. Kasım ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı ve %33.66 olarak 5 aylık veri ortaya çıktı. 2023’ün ikinci yarısında bu oranın %38-40 arası olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon 2023 ocak ayında %15’ten 30a temmuz ayı 17’den 25’e yükseltildi. Bu düzenlemeler sayesinde emekli maaşları ocak ayında yeni oranlarla yatırılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına toplu sözleşme artışı uygulandıktan sonra enflasyon farkı da ekleniyor.

Memurlar fark ve zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar

15 Ocak’ta memurlarda zamlı maaşlarını almış olacaklar. Emekliler için zam farkları maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldıkları için daha sonra belirlenen takvime göre ödenecek.