Yenice Mahallesi (500 Konutlar) Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, protokol üyeleri, yöresel sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katılırken Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci katılım göstermedi.

Programda protokol konuşmalarının ardından folklor gösterileri ve yöresel sanatçıların sahne performansları büyük beğeni topladı. Sahne alan sanatçılar arasında Avni Yol, Emre Engin, Mehmet Yiğit ve Serkan Akyel yer aldı.

Dernek Başkanı Mehmet Sargın, etkinlikte yaptığı konuşmada derneğin 1998 yılında kurulduğunu hatırlatarak, " Derneğimizi 1998 yılında kurduk. kuruluşta yola çıkarken doğduğumuz yerlerin kültürünü yaşatmak, doyduğumuz yer olan İnegöl’ümüzün sosyal ve kültürel hayatına katkı koymak için çalışacağız dedik. bununla ilgili birden çok etkinlikler yaptık. bugünde onlardan birtanesini burada gerçekleştiriyoruz. ben bu etkinliğe destek veren İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a, sponsorlarımıza ve bu etkinliği planlayan yönetim kurulu üyelerimize, kültür komisyonumuza ayrıca bu yağışlı havada buraya gelip salona sığmayan siz değerli hemşehrilerimize yönetim kurulum adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. nasip olursa bu etkinliklerin devamı Kütahyalılar Alanyurt buluşması ve Kütahyalılar Akhisar buluşması olarak devam edecektir." dedi.