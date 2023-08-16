Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması gerçekleştirilen Vali Hasan Şıldak, düzenlenen törenle yeni görev yeri Şanlıurfa’ya uğurlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen uğurlamaya valilik personelinin yanı sıra Balıkesir’deki sivil toplum kuruluşlarının başkan, yönetici ve üyeleri, protokol üyeleri hazır bulundu. Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte düzenlenen törende Balıkesirlilere veda etti. Şanlıurfa’ya uğurlanan Vali Şıldak vedalaşma sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Balıkesir’i hiçbir zaman unutmayacaklarını söyleyen Şıldak, Şanlıurfa’da da devlete hizmet etmeye devam edeceğini dile getirdi.

"Tüm Balıkesirlilere teşekkür ediyorum"

Uğurlama töreninde konuşan Vali Şıldak, görev süresinde kendisine gösterilen ilgi ve yardımdan dolayı tüm Balıkesirlilere teşekkür etti. Şıldak, "Bugün itibarıyla Balıkesir’deki görev süremi tamamlayıp Allah’ın izniyle Şanlıurfa’ya doğru şanlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle burada üç yılı aşkın bir süre dolu dolu bir görev süremiz oldu. Çok güzel bir çalışma ortamında, çok keyifli, son derece vicdan huzuruyla ayrılmamızı sağlayacak ölçüde güzel işlere imza atmaya çalıştık. Bunu da hep birlikte yaptık. Burada bulunan, şu an bizi uğurlamaya gelen bütün kıymetli kurumlarımızın temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, siyasi partiler herkes bize destek oldu. Bütün bu çalışmaları birlikte ortaya koyduk. Ve sizler; Balıkesir’imizin özellikle yerel medyasına ben çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza sizlerin vasıtasıyla Allahaısmarladık diyorum" ifadelerini kullandı.

"Vedalarda bir hüzün vardır"

Vedalarda bir hüzün olduğunu belirten Vali Şıldak, "Ancak bizim vedamız aynı zamanda yeni bir başlangıç. Şimdi bir başka coğrafyada, ülkemizin bir başka güzel ve önemli noktasında Şanlıurfa’da, peygamberler şehrinde hizmet etme onurunu yaşamış olacağız. Bu vesileyle haklarınızı helal edin diyorum, bütün vatandaşlarımıza en derin saygılarımı, sevgilerimi, bize olan teveccühleri için, hoşgörüleri için her zaman sağladıkları yoğun destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Onlara veda ederken Balıkesir’i, bu Kuvayı Milliye şehrini hiçbir zaman unutmayacağımızı, her zaman kalbimizde özel bir yeri olacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak konuşmanın ardından kendilerini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı.