Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ömrünü tamamlamış lastikler, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak, ekonomiye katkı sağlanırken, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Yıldırım'da Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 2019 yılından bu yana 30 bin 654 ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin ton ömrünü tamamlamış lastiğin açığa çıktığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, atık lastiklerin geri dönüşüme kazandırılması ile birçok ürün elde edildiğini ve bu lastiklerden yaklaşık yüzde 73 oranında granül kauçuk malzemesi, yüzde 19 oranında çelik tel, yüzde 8 oranında ise tekstil ve diğer maddelerin geri kazanıldığı vurguladı.