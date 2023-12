Little Nightmares II sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7850

AMD Radeon HD 7850 İşlemci: Intel Core i5-2300

Intel Core i5-2300 Little Nightmares II Dosya Boyutu: Bilinmeyen

Bilinmeyen İşletim Sistemi: Windows 10

Little Nightmares II sistem gereksinimleri (önerilen)

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7870

AMD Radeon HD 7870 Little Nightmares II CPU: Intel Core i7-3770

Intel Core i7-3770 Dosya Boyutu: Bilinmeyen

Bilinmeyen İşletim Sistemi: Windows 10

Little Nightmares II nedir?

Little Nightmares II, kötü bir aktarımla çarpıtılmış bir dünyada hapsolmuş genç bir çocuk olan Mono olarak oynadığınız bir gerilim macera oyunudur. Yeni arkadaşı Altı ile birlikte Aktarım’ın kaynağını keşfetmeye koyulur.

Little Nightmares II’yi Çalıştırabilir miyim?

Little Nightmares II sistem gereksinimleri, en az 4 GB RAM’e ihtiyacınız olacağını belirtiyor. Little Nightmares II oynamak için Intel Core i5-2300’e eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak. Oysa çalıştırmak için Intel Core i7-3770 önerilir. En az bir AMD Radeon HD 7850 grafik kartına sahip olmanız şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca, Little Nightmares II’yi en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon HD 7870 önerilir.

Little Nightmares II, Windows 10 ve üzeri bilgisayar sistemlerinde çalışacaktır.