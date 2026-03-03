Lidyalılar, MÖ 7. yüzyılda dünyanın ilk madeni parasını darp ederek ekonomik tarihte devrim yarattı.

Elektron adı verilen altın–gümüş karışımından yapılan bu sikkeler, ticareti kolaylaştırdı ve para ekonomisinin temelini attı. Lidya'nın başkenti Sardeis, zenginliğiyle “altın şehir” olarak anıldı.

Evet, değerli okurlarım para konusunda kısa bir bilgi verdikten sonra bugünkü yazıma başlamak istiyorum.

Küreselleşmeye doğru yol aldığımız dünyada ticaretin karşılığı olan para yavaş, yavaş ortadan kalkacak gibi durmakta. Neden mi?

Birincisi kâğıt israfı. İkincisi kalpazanlığın ortadan kaldırılması (sahte para handikabı) sona ermesi ve Darphanenin ortadan kaldırılması ile burada ki istihdamın da ortadan kaldırılması ve kullanılan madeni paraların maden konusunda israfın önüne geçilmesi yani; (madeni parada kullanılan metalin israf edilmemesi) en önemli faktör olan dolandırıcılık ve gaspın ortadan kalkması sahtekarlıkların son bulması gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi gibi de önemli bir atılım olarak söylenebilir.

Kısacası artık herkes banka kartı taşıyarak alışverişlerini bu şekilde gerçekleştirecek. Çalışanların meblağları yani aylıkları, iş adamlarının kazançları ve ticaret karşılığı olan tüm gelirler bankalarda olacak. Ve bütün toplum kredi kartları ile alışverişlerini yapacaklar.

Kira bedelleri ev sahiplerinin kafasına göre bir bedel tespiti yapılmayacak. Bilirkişiler kiracıların tutacağı evi inceleyip kira bedeli tespiti sonrası kiracının kira bedeli ev sahibinin hesabına artı değer olarak geçilecek.

Tabi şu an böyle bir çalışmanın yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Ancak geleceğin yol haritası bunun sinyallerini veriyor gibi.

Hani Seksenler dizisindeki Basri tiplemesindeki oyuncu Mehmet Elmas’ın sürekli sohbetlerinde yaptığı bir repliği vardı:

“Gün gelecek şöyle olacak. Gün gelecek böyle olacak” diyordu ya bende gün gelecek yukarıda sözünü ettiğim, bu olay gerçek olacak. Olacak olmasına da bunu biz gürürmüyüz bunu da Allah bilir.

Zaman öylesine değişiyor ki bilgi çağı çerçevesinde artık her şey elimizde! Cep telefonlarımız ile daha şimdiden birçok işlemleri yapmaktayız yani bankalara hesaplarımızdan başka hesaplara veya elektrik, doğalgaz gibi ödememiz gerek paraları bankaya gitmeden halletmekteyiz. Yani yukarda sözünü ettiğimiz hesapların bir sanal para olduğu varsayılırsa hiçte mantıksız değil gibi.

Haydi, bakalım GÜN GELECEK benim dediğim mi olacak?