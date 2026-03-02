Aslında ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı oynamak zordur.

Zaten bunu ilk yarıda İzmir deplasmanında yaşamıştık. Fakat 4 golle 3 puanı aldığımız bu maçta sonuca ulaşmak çok kolay oldu. Rakip ilk yarıdaki istek ve inancı kaybetmiş ve kaderine razı olmuş görünümündeydi. Bizde ise biraz ilk maçta rakibe verilen puan hırsı ile maça başladık. Sahada en ufak lakayt içinde olmadık. Kaleden en uca ciddiyeti elden bırakmadık. Yani bu maç garanti moduna girmedik. Sezon başından beri oynadığımız tempolu oyunumuzu taraftarımıza bu karşılaşmada da izlettik. Bucaspor ilk korneri 71.dakikada kullandı. O dakikadan sonra 3 kez geldiler. Bir karşı karşıya pozisyon kaçırdılar. Bunu ise bizim biraz vitesi düşürme sonrası yaptılar. Ama dediğimiz gibi bütün kontrol bizdeydi ve hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Bana göre bu maçın öyle konuşulacak tekniği taktiği yönü de yok ve kardeş takım Buca ligde artık misafir. İnşallah gelecek sezon tekrar bu lige dönerler diyelim. Bizim için ise serüven devam ediyor ve puan tablosuna baktığımızda artık dönülmez akşamın ufkuna doğru yol alıyoruz. Cumartesi ligin can pazarında olan takımlarından biri olan Antalya Kepez deplasmanına gideceğiz. Rakibe saygı duyarak kazanacağımızdan en ufak şüphem yok. Sadece yapmamız gereken oyun karakterimizi ve mücadele kısmından en ufak bir gevşeme yoluna gitmeyelim. Zira artık kalan bütün maçlar final ve biz denizi geçip derede boğulmak istemiyoruz.